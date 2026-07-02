Balcón se desplomó sobre camioneta en la Calle Larga de Cartagena

El incidente afectó a un vehículo que se encontraba en el lugar. Mientras las autoridades y los organismos competentes adelantan el procedimiento para retirar el vehículo y atender la emergencia.

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Se recomienda a los conductores transitar con precaución, atender las indicaciones de las autoridades y, de ser posible, utilizar rutas alternas hasta que finalicen las labores de atención y se restablezca la movilidad en el sector.

Ante esto se registra reducción en la capacidad vial, generando tránsito lento, movilidad reducida en la entrada a la Calle Larga, en sentido hacia el Centro de Convenciones, debido al desplome de este balcón en el sector de Getsemaní, específicamente en la intersección de la Carrera 10B con la Calle 25.