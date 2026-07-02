Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 jul 2026 Actualizado 14:27

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Balcón se desplomó sobre camioneta en la Calle Larga de Cartagena

Ya se habían identificado varias estructuras en mal estado en el Centro Histórico

Balcón se desplomó sobre camioneta en la Calle Larga de Cartagena

Balcón se desplomó sobre camioneta en la Calle Larga de Cartagena

Balcón se desplomó sobre camioneta en la Calle Larga de Cartagena
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

El incidente afectó a un vehículo que se encontraba en el lugar. Mientras las autoridades y los organismos competentes adelantan el procedimiento para retirar el vehículo y atender la emergencia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se recomienda a los conductores transitar con precaución, atender las indicaciones de las autoridades y, de ser posible, utilizar rutas alternas hasta que finalicen las labores de atención y se restablezca la movilidad en el sector.

Ante esto se registra reducción en la capacidad vial, generando tránsito lento, movilidad reducida en la entrada a la Calle Larga, en sentido hacia el Centro de Convenciones, debido al desplome de este balcón en el sector de Getsemaní, específicamente en la intersección de la Carrera 10B con la Calle 25.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir