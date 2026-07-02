Amenazaron de muerte a la juez Décima de Ejecución de Penas y Medidas de Ibagué

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, Javier Valero, presidente de ASONAL Judicial en el Tolima, confirmó que fue amenazada de muerte la juez Décima de Ejecución de Penas y Medidas de Ibagué, Andrea Upegui Tobón, luego de una visita realizada al pabellón de máxima de seguridad de la cárcel de Picaleña.

“Visitó el Coiba de Picaleña donde recibió una amenaza por parte de un condenado diciéndole que si no se le concedía el beneficio que estaba solicitando tenía que atenerse a las consecuencias ella y su familia, esto causó malestar emocional y afectación psicológica, en este momento ya se hizo la denuncia”, dijo Javier Valero.

El líder sindical afirmó que en las visitas que se hacen a los centros de reclusión son programadas y acompañadas con miembros del INPEC, en estas reúnen directamente con los internos, en este caso en medio de esta entrevista el responsable aprovechó para lanzar la intimidación.

“El interno está pidiendo la libertad condicional, ella ha dicho que analizará el caso, si se cumplen las condiciones lo concederá, sino pues procederá a tomar la decisión que esté en el marco de la ley, porque cada caso es diferente”, dijo Valero.

A través de un comunicado a la opinión pública, ASONAL Judicial en el Tolima hizo un llamado a las instituciones a brindar el acompañamiento y la seguridad que requiere esta funcionaria de la Rama Judicial.

Caracol Radio conoció que en el Tolima hay por lo menos 20 trabajadores de la Rama Judicial por lo que se insiste desde ASONAL Judicial para que las autoridades se atienda cada uno de los casos y evitar que se atente contra las personas que administran la justicia en la región.

Por su parte, FASOL que es la organización que en Colombia brinda atención integral a servidores judiciales y sus familias, víctimas de violencia en el conflicto armado rechazó las intimidaciones y afirmó que “Desde nuestras organizaciones hacemos un llamado a las autoridades de la Rama Judicial y a las entidades encargadas de la protección de los servidores públicos para que se actúe con la debida diligencia frente a este caso y se implementen las medidas necesarias que garanticen el ejercicio de la función judicial en condiciones de seguridad y dignidad”.