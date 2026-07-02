Alcaldía de Cartagena garantiza los recursos necesarios para el nuevo Hospital de Pasacaballos

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación Distrital y el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), desarrolló de manera satisfactoria la mesa de priorización convocada para validar la financiación del proyecto de construcción y dotación del nuevo Hospital de Pasacaballos con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), un paso fundamental para hacer realidad una de las obras más esperadas por esta comunidad durante más de una década.

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La sesión se realizó en cumplimiento del procedimiento establecido por la ley para modificar el Capítulo de Inversiones con Cargo al SGR del Plan de Desarrollo 2024-2027 y fue presidida por la alcaldesa encargada, María Patricia Porras Mendoza, quien destacó la importancia de esta iniciativa para la transformación del corregimiento.

“El Hospital de Pasacaballos es un proyecto que responde a una necesidad histórica de la comunidad y representa una apuesta decidida por mejorar el acceso a los servicios de salud en la zona insular e industrial del Distrito”, sostuvo Porras Mendoza.

La mesa de priorización está conformada por tres representantes de las Juntas Administradoras Locales (JAL), tres de las Juntas de Acción Comunal (JAC), un delegado del Concejo Distrital, un miembro del Consejo Territorial de Planeación (CTP), un representante del Consejo de Participación Ciudadana, un delegado de los gremios, representantes de las organizaciones de mujeres y un representante de las instituciones de educación superior.

Durante el encuentro, el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, socializó el alcance del proyecto y el proceso de modificación del Capítulo de Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías (SGR), proceso que lidera esta dependencia, permitiendo a los integrantes de la mesa conocer y validar la propuesta.

“Hoy damos un paso decisivo para convertir en realidad una infraestructura que Pasacaballos ha esperado durante años. Esta mesa permitió socializar y legitimar una propuesta que busca garantizar los recursos para un proyecto que transformará la atención en salud de miles de familias. Ahora continuaremos con las etapas que exige la ley para avanzar hacia su aprobación definitiva”, señaló el secretario Emilio Molina.

Es de precisar que la inclusión de esta iniciativa responde a la disponibilidad de los recursos SGR asignados a Cartagena.

Una obra estratégica

El proyecto contempla la construcción y dotación de un hospital de primer nivel de atención tipo C, con una inversión estimada de $48.891 millones. La nueva infraestructura contará con un área aproximada de 4.500 metros cuadrados y tendrá capacidad para atender a cerca de 50.000 habitantes de Pasacaballos y sectores cercanos.

Entre los servicios proyectados se incluyen consulta externa en distintas especialidades, atención de urgencias, laboratorio clínico, servicios diagnósticos, sala de partos, áreas de internación y espacios complementarios para garantizar una atención integral y oportuna a la población.

“Este proyecto busca cerrar una brecha histórien materia de salud pública, fortaleciendo la red hospitalaria del Distrito y mejorando las condiciones de acceso a servicios médicos para una comunidad que durante años ha reclamado una infraestructura acorde con sus necesidades”, afirmó Rafael Navarro Españo, director del Dadis.

Lo que sigue en el proceso

Tras la validación de la mesa de priorización, la propuesta ahora será remitida al Consejo Territorial de Planeación (CTP) y a la autoridad ambiental competente para la emisión de los conceptos correspondientes. Posteriormente, la modificación del Capítulo de Inversiones será presentada ante el Concejo Distrital para su estudio y aprobación.

Una vez surtidas estas etapas, el Distrito podrá avanzar en la incorporación formal de los recursos de regalías destinados a financiar el proyecto y continuar con las acciones necesarias para su ejecución.