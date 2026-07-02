Aguas de Cartagena presenta balance de la medida temporal de ajuste a la distribución

Aguas de Cartagena informa a la ciudadanía que tomó la decisión de suspender la medida temporal de ajuste en la distribución del servicio, tras dos semanas de estabilidad en el comportamiento de la producción de agua potable en sus plantas.

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Previo a esta decisión, se venía implementando un desescalamiento gradual de la restricción del servicio, pasando de un promedio del 15% al 10% de usuarios afectados diariamente.

El esquema implementado permitió proteger la estabilidad operativa y garantizar una distribución más equitativa del agua en la ciudad, priorizando el abastecimiento para el mayor número de usuarios durante la contingencia.

Desde el inicio de la medida, el 85% de los usuarios contó en todo momento con una continuidad del servicio cercana al 100%.

Posteriormente, y gracias al trabajo articulado del equipo técnico de Aguas de Cartagena, la academia y expertos internacionales de Veolia, se logró ampliar la continuidad del servicio al 90% de los usuarios atendidos, reflejando un avance sostenido en la estabilización del sistema.

Con el levantamiento de la medida, la empresa restablece su operación habitual. No obstante, debido a que las plantas de tratamiento operan actualmente al máximo de su capacidad de producción, a las condiciones propias de la red de distribución y al incremento en la demanda de agua asociado a los efectos persistentes del fenómeno de El Niño, se presentarán eventuales intermitencias y bajas presiones en algunos sectores de la ciudad.

De cara a este escenario, la empresa reitera que continuará desarrollando acciones técnicas, operativas y de inversión para consolidar un sistema de acueducto cada vez más confiable y eficiente.

En línea con lo anterior, Aguas de Cartagena desarrollará una inversión del orden de 60.000 millones de pesos durante el periodo 2026–2027, destinada a fortalecer el sistema de acueducto de la ciudad mediante la ejecución de dos proyectos estratégicos que se adelantarán de manera paralela y concluirán al final del periodo.

El primer proyecto corresponde a la expansión de la red desde la Planta El Cerro hacia distintos sectores de la ciudad, con una inversión de $49.000 millones y una ejecución prevista hasta 2027.

La intervención permitirá optimizar la distribución mediante la instalación de tres nuevas líneas de conducción: Parque América–Tenaris (2,5 km), Tenaris–Nelson Mandela (1,8 km) y Policarpa–Bellavista (3,6 km), lo que incrementará la capacidad de distribución de la planta El Cerro de 32.000 m³/día a 48.000 m³/día.

El segundo proyecto consiste en la construcción de un nuevo módulo de tratamiento en la Planta El Bosque, que abastece el 90% de la demanda de agua de Cartagena, con una inversión cercana a 12.000 millones de pesos y un plazo de ejecución estimado de 10 meses. La obra incrementará la producción en 20.000 m³/día, alcanzando una capacidad nominal de 290.000 m³/día.

Este módulo funcionará como respaldo operativo del sistema y permitirá mayor flexibilidad ante variaciones en la demanda y fenómenos climáticos como la floración algal en el sistema lagunar Juan Gómez Dolores, la fuente de agua cruda que abastece la planta de tratamiento El Bosque.

El gerente general, John Montoya Cañas, señaló que las inversiones se enfocan en la ejecución de obras estratégicas para el acueducto de la ciudad, orientadas a fortalecer la infraestructura, ampliar la capacidad de producción y optimizar la red de distribución del sistema en línea con una gestión sostenible del recurso hídrico que permita acompañar el crecimiento de Cartagena.