38 semovientes y 3 equinos incautados en el departamento de Bolívar

En desarrollo de la estrategia “Por un Bolívar más seguro”, la Policía Nacional en Bolívar continúa fortaleciendo los controles para prevenir el hurto de ganado y garantizar la legalidad en la movilización de animales por las vías del departamento.

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Como resultado de estas acciones, uniformados lograron en el municipio de Hatillo de Loba la incautación de 35 semovientes, correspondientes a un procedimiento de 20 bovinos de aproximadamente dos años de edad y otro de 15 bovinos entre uno y dos años de edad.

De igual forma, en el municipio de San Fernando fueron incautados 3 equinos, avaluados en 6 millones de pesos.

De acuerdo con un avalúo comercial aproximado, el valor total de los animales incautados asciende a más de 110 millones de pesos, cifra que será objeto de verificación por las autoridades competentes.

Estos controles buscan evitar el hurto de ganado, combatir el abigeato y verificar que el transporte y la comercialización de semovientes se realicen de manera legal, con la documentación exigida por las autoridades y el cumplimiento de la normatividad vigente.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, señaló: “Seguiremos intensificando los controles en todo el departamento para proteger el patrimonio de nuestros ganaderos y evitar que los delincuentes utilicen las vías para movilizar animales de procedencia ilegal. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso y a cumplir con toda la documentación requerida para el transporte de semovientes.”

La Policía Nacional hace un llamado a ganaderos, transportadores y comercializadores para que movilicen sus animales únicamente con la documentación en regla y verifiquen siempre la procedencia legal del ganado. La denuncia oportuna y el cumplimiento de la normatividad son fundamentales para prevenir el abigeato y fortalecer la seguridad del sector pecuario en el departamento de Bolívar.