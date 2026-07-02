12 personas han sido rescatadas en el mar en las costas de Bolívar y Antioquia en estas vacaciones

La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Caribe, desplegó el “Plan Acorazado” con ocasión de la temporada vacacional de mitad de año, un dispositivo de seguridad que busca generar condiciones de seguridad y tranquilidad para locales, nacionales y extranjeros que se movilizan en esta región del país visitando los principales destinos turísticos.

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A través de un esfuerzo articulado con autoridades locales, regionales y otras entidades del Estado, la Fuerza Naval del Caribe ha desplegado más de siete mil hombres y mujeres del Comando Específico de San Andrés y Providencia, de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, del Grupo de Guardacostas del Caribe, de la Flotilla de Superficie del Caribe y del Grupo Aeronaval del Caribe, quienes desarrollan patrullajes, controles y vigilancia permanente en zonas críticas y de alta afluencia turística, especialmente en áreas marítimas, fluviales, insulares, costeras y principales ejes viales del norte del país.

El dispositivo contempla operaciones en zonas marítimas, insulares y costeras, así como vigilancia en parques naturales, playas, ejes viales y corredores fluviales de los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Además, se mantiene una presencia activa en los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, puntos clave para el tránsito de pasajeros y mercancías.

Balance Operativo

Durante estos primeros 16 días de temporada, las cerca de 100 unidades navales y de Infantería de Marina comprometidas han logrado inspeccionar 4.940 embarcaciones en mares y ríos; mientras que, en los principales ejes viales, se han revisado más de 17 mil vehículos en los cuales se movilizaban más de 73 mil personas. Adicionalmente, con medios aeronavales, se han realizado 32 vuelos para monitorear desde el aire y apoyar a las unidades destacadas en tierra, mar y río.

Así mismo, se han desarrollado tres operaciones de búsqueda y rescate en los departamentos de Antioquia y Bolívar, logrando salvaguardar la vida de 12 personas que presentaron emergencias en el mar. Lamentablemente, en las últimas horas y con el apoyo de la comunidad, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de 27 años en el sector de Playetas, en Barú.

Cabe destacar que la ocupación hotelera en el Caribe colombiano registra más del 50% de su capacidad, por lo que los tripulantes de la Institución Naval mantienen el máximo nivel de alistamiento para velar por la seguridad y tranquilidad de quienes disfrutan de esta temporada.

La Armada de Colombia hace un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, invitando a seguir las recomendaciones e indicaciones de las autoridades, las cuales incluyen el uso obligatorio del chaleco salvavidas, el cumplimiento de las normas marítimas y la abstención de operar o conducir artefactos navales y vehículos bajo los efectos de sustancias alcohólicas o alucinógenas, evitando así conductas de riesgo durante sus actividades. Asimismo, recuerda que cualquier emergencia o situación sospechosa puede ser reportada a las líneas 123, 146 o 147, o a través del VHF Marino en el canal 16 para quienes se encuentran a bordo de embarcaciones. Todo esto, mientras la Institución Naval continúa trabajando incansablemente por la seguridad integral del Caribe colombiano, reiterando su compromiso de proteger la vida, preservar el orden y ofrecer entornos seguros durante esta temporada de descanso y recreación.