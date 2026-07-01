Yeison Pacheco lanza candidatura a la presidencia de Asojac con propuesta de oportunidades

El líder comunal Yeison Pacheco Pacheco, de 28 años, oficializó su aspiración a la Presidencia de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOJAC) de la Localidad de la Virgen y Turística, presentando la propuesta “Una ASOJAC de Oportunidades”, una iniciativa orientada a fortalecer el movimiento comunal mediante la formación, la innovación, el acompañamiento institucional y la generación de oportunidades para las comunidades. Nacido y criado en el barrio El Pozón, Pacheco representa una nueva generación de líderes que busca consolidar una organización más cercana, moderna y preparada para afrontar los retos de los territorios.

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Entre los principales ejes de su programa se destacan la estrategia “Formador de Formadores” para capacitar a líderes comunales; la reactivación del programa “Comunalitos” como semillero de liderazgo para niños, niñas y adolescentes; el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres comunales; la tecnificación de ASOJAC mediante herramientas digitales; y la creación de espacios permanentes de formación en formulación y gestión de proyectos para facilitar el acceso a recursos y oportunidades de desarrollo.

La propuesta también contempla iniciativas enfocadas en mejorar la calidad de vida de los líderes comunitarios y fortalecer el desarrollo económico y ambiental de la Localidad. Entre ellas se encuentran la estrategia “Dignidad Comunal”, orientada a gestionar soluciones de vivienda para líderes comunales; el impulso a la mano de obra local en proyectos públicos y privados; el respaldo al Parque Distrital Ciénaga de la Virgen; la creación de una Cuadrilla Comunal Protectora del Medio Ambiente; y el fortalecimiento de iniciativas productivas, culturales, deportivas y de emprendimiento en los barrios.

La propuesta también contempla iniciativas enfocadas en mejorar la calidad de vida de los líderes comunitarios y fortalecer el desarrollo económico y ambiental de la Localidad. Entre ellas se encuentran la estrategia “Dignidad Comunal”, orientada a gestionar soluciones de vivienda para líderes comunales; el impulso a la mano de obra local en proyectos públicos y privados; el respaldo al Parque Distrital Ciénaga de la Virgen; la creación de una Cuadrilla Comunal Protectora del Medio Ambiente; y el fortalecimiento de iniciativas productivas, culturales, deportivas y de emprendimiento en los barrios.

Pacheco, estudiante de último semestre de Derecho de la Universidad de Cartagena, tecnólogo en Atención Prehospitalaria, director de la Corporación Centro Jurídico y de Emprendimiento Comunitario, investigador y gestor social, aseguró que su propósito es poner su experiencia al servicio de las Juntas de Acción Comunal. “Quiero poner mis conocimientos y capacidades al servicio del movimiento comunal. Creo firmemente que nuestras Juntas necesitan más herramientas, más acompañamiento y más oportunidades, porque son actores fundamentales para el desarrollo de nuestros barrios”, afirmó.

Con el respaldo de diversos sectores juveniles y comunales, Yeison Pacheco hizo un llamado a los dignatarios y líderes de la Localidad de la Virgen y Turística para construir una ASOJAC más fuerte, participativa e innovadora. Su apuesta busca consolidar una organización con mayor capacidad de gestión, enfocada en el fortalecimiento del liderazgo comunitario, la defensa del territorio y la construcción de oportunidades para mejorar la calidad de vida de las comunidades.