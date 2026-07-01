Veolia retira más de 11 toneladas de residuos en macrojornada de limpieza en la Avenida del Lago

Veolia Aseo Cartagena, con la puesta en marcha de soluciones ambientales acelera la transformación ecológica y garantiza la sostenibilidad del ambiente de la ciudad, por ello realizó una gran jornada de limpieza integral en la Avenida del Lago. Esta intervención se desarrolló especialmente en la Ciénaga de las Quintas, los manglares, las áreas públicas y zonas verdes ubicadas en el Barrio Chino y Martínez Martelo.

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La empresa dispuso para la operación en general, 14 operarios que conforman la Brigada “Barremos con orgullo Cartagenero”, 2 volquetas, un minicargador para la recolección de los residuos mixtos, equipo de 6 operarios que realizaron 2.720 corte de césped, 2 guadañadoras y una soplador. Adicionalmente se han ejecutado actividades de recuperación de puntos de arrojos y recuperación del espacio público. Es importante precisar, que se recolectaron 11.2 toneladas de residuos en la jornada.

Veolia con su participación en esta jornada de limpieza en la Ciénaga de las Quintas, busca mitigar los impactos ambientales que se vienen causando por distintos factores en el sector especialmente con los manglares, y el aportar a conservar un ambiente sostenible en este cuerpo de agua tan importante para la ciudad; además con el compromiso de la Oficina de Servicios Públicos de la Secretaría General, Gerencia de Espacio Público y Movilidad, DADIS, Administración del Mercado de Bazurto y las Juntas de Acción Comunal del Barrio Chino y Martínez Martelo, se busca mantenerlo de esta misma manera como una muestra responsable con el ambiente.

Esta actividad tuvo un impacto social importante, donde más de 20 jóvenes de las comunidades contiguas a la Plaza de Mercado fueron sensibilizados sobre la correcta disposición de residuos y el aprovechamiento de recursos como la producción de abono orgánico. En Veolia, reafirmamos que la educación ambiental es la prioridad para generar transformación sostenible en Cartagena.

“Veolia continuará impulsando y apoyando iniciativas que fortalezcan la gestión ambiental y la conciencia ciudadana, trabajando de la mano con autoridades, organizaciones y habitantes, en la construcción de un territorio más responsable con el ambiente. Invitamos a los cartageneros a gestionar adecuadamente sus residuos, cuidar las áreas públicas y acudir a nuestros canales oficiales de atención para solicitar servicios especiales. Juntos podemos embellecer a Cartagena y acelerar la Transformación Ecológica en los territorios.” puntualizó Yolanda Gonzalez Puente Gerente General.