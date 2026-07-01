TechnoServe y Cámara de Comercio de Cartagena abren convocatoria para agroempresas de Bolívar

TechnoServe y la Cámara de Comercio de Cartagena abrieron la convocatoria 2026 de Potencia Tu Agroempresa, un programa dirigido a empresas agroalimentarias de Bolívar que buscan fortalecer sus capacidades empresariales, productivas y comerciales, mejorar su competitividad y acceder a nuevas oportunidades de mercado.

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La convocatoria está dirigida a empresas ubicadas en Cartagena, El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y San Jacinto, dedicadas al procesamiento de frutas, vegetales, cárnicos y lácteos; producción de snacks y alimentos empacados o congelados; transformación de granos y cereales; producción de alimentos orgánicos o ecológicos; así como panaderías y reposterías con potencial de crecimiento.

Las empresas seleccionadas recibirán acompañamiento técnico especializado durante siete meses y medio, de acuerdo con sus necesidades y nivel de madurez empresarial. El programa incluye diagnóstico empresarial, construcción de planes de crecimiento, fortalecimiento de procesos productivos y comerciales, y estrategias para mejorar la sostenibilidad, la diferenciación y el acceso a nuevos canales de comercialización.

Además, los participantes tendrán acceso a espacios de conexión con clientes potenciales, aliados estratégicos y oportunidades de mercado, con el propósito de facilitar su vinculación a cadenas de valor y ampliar sus posibilidades de crecimiento.

De acuerdo con información de TechnoServe, desde 2024 Potencia Tu Agroempresa ha acompañado a 236 empresas en Colombia. Las compañías participantes han registrado un incremento de ventas superior a los US$9,8 millones, el fortalecimiento de 1.656 empleos y la generación de 251 enlaces comerciales. Asimismo, el 91 % de los empresarios vinculados al programa reportaron mejoras en sus prácticas empresariales.

“El fortalecimiento de las agroempresas es clave para elevar la competitividad del territorio, generar empleo y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico. A través de alianzas como esta, buscamos que más empresarios fortalezcan sus capacidades, accedan a nuevos mercados y consoliden negocios sostenibles que aporten al crecimiento productivo de Bolívar y de la región Caribe”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Entre los requisitos para participar se encuentran contar con ventas mínimas de 50 millones de pesos al año, tener al menos dos empleados, registrar mínimo un año de operación y estar ubicada en alguno de los municipios priorizados por el programa.

Las empresas interesadas podrán postularse hasta el 16 de julio de 2026 a través del formulario oficial de inscripción. Para más información, pueden comunicarse al correo electrónico dcabarcas@cccartagena.org.co.

Con esta convocatoria, TechnoServe y la Cámara de Comercio de Cartagena fortalecen su trabajo conjunto para acompañar el crecimiento de las agroempresas, impulsar la productividad y contribuir al desarrollo económico de Bolívar.