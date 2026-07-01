Sebas Marín lanza “Perdóname”, una sentida canción sobre el arrepentimiento en la música popular

El artista colombiano de música popular Sebas Marín presenta PERDÓNAME, su más reciente lanzamiento musical, una canción que nace desde la profundidad de una herida emocional y que retrata el dolor del arrepentimiento cuando las decisiones equivocadas terminan alejando a quien más se ama.

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Con una interpretación cargada de sentimiento, PERDÓNAME conecta con quienes han vivido la experiencia de pedir perdón demasiado tarde y enfrentarse al vacío que deja una despedida definitiva.«“Hoy me duele tanto tener que escucharte que te vas… más sabiendo que es mi culpa y que no regresarás...“»

La producción fue grabada en Medellín, en los Estudios 409, bajo la dirección y acompañamiento de los productores Juan Esteban Duque y Julio César Pulgarín Vera, quienes aportaron su experiencia para convertir cada verso en una interpretación auténtica y conmovedora, la canción es autoría de Sebas Marín y del destacado compositor Rubén Dario Sabi Hernández.“

Cada palabra de esta canción fue interpretada con el alma. Espero que quienes alguna vez hayan pedido perdón demasiado tarde puedan encontrar un pedazo de su historia en ella”, expresa Sebas Marín sobre este lanzamiento, que representa un nuevo capítulo en su carrera artística.

Sobre Sebas Marín

Forjado entre los valores familiares y un fuerte espíritu emprendedor, Sebas Marín es un artista colombiano de música popular nacido en Medellín. Su propuesta musical se distingue por la autenticidad, la berraquera y la determinación, cualidades que reflejan una historia de disciplina, trabajo y visión.

Desde 2017 ha venido construyendo un proyecto artístico sólido y en constante evolución. En 2024 presentó sus primeras composiciones, entre ellas Sírvamelo Doble y Me la Montó, dando inicio a una etapa creativa marcada por la composición de historias propias.

Inspirado por su familia y comprometido con representar las vivencias del pueblo colombiano, Sebas Marín continúa consolidando una propuesta artística que busca emocionar y conectar con el público a través de canciones interpretadas con el alma.Con PERDÓNAME, el artista reafirma su apuesta por una música sincera, cercana y cargada de sentimiento.