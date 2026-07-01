Puerta de Hierro supera el 95% de avance en las obras de su vía principal

Muy pronto los habitantes de Puerta de Hierro, Policarpa y Arroz Barato contarán con una nueva vía que mejorará significativamente la movilidad hacia la Zona Industrial de Mamonal y descongestionará uno de los accesos más utilizados en esta zona de la Localidad 3 de Cartagena.

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La obra, que hace parte del programa Vías para la Felicidad impulsado por el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, ya alcanza un avance superior al 95 %, entrando en su etapa final antes de ser entregada al servicio de la comunidad.

La intervención comprende más de 1.138 metros lineales de obra, con un ancho promedio de 6,30 metros, convirtiéndose en un nuevo eje vial entre el triángulo conformado por Arroz Barato, Policarpa y Puerta de Hierro con el Corredor de Carga, facilitando además el acceso hacia Nelson Mandela, la Vía a Barú, Turbaco, entre otros sectores.

Durante la ejecución también fueron construidas 18 bocacalles, de aproximadamente cinco metros de longitud cada una, mejorando la conectividad de las vías internas del barrio y facilitando el ingreso y salida de residentes, trabajadores y vehículos de carga.

Con un nuevo canal pluvial

Uno de los componentes más importantes del proyecto es la construcción de un nuevo canal pluvial de 165 metros lineales, con una profundidad promedio de 1,50 metros, que se conecta con el sistema de drenaje existente para mejorar la evacuación de aguas lluvias y reducir los problemas históricos de inundaciones en la zona.

“Esta obra no solo significa una calle principal nueva. Estamos entregando una solución integral que mejorará la movilidad, fortalecerá la conectividad con la Zona Industrial de Mamonal y, al mismo tiempo, ayuda a resolver problemas de drenaje que durante años afectaron a este sector. Son obras que impactan directamente la calidad de vida de la gente y la competitividad de Cartagena”, destacó el alcalde Dumek Turbay Paz.

La intervención ha generado 50 empleos directos, dinamizando la economía de las familias cartageneras durante su ejecución.

Con esta nueva conexión, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, continúa consolidando una red vial más eficiente para una zona estratégica donde convergen viviendas, empresas e industrias.