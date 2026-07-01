La ibaguereña Karol Vallejo y su hijo de tres años completan 8 días desaparecidos en Venezuela

Ibagué

Los familiares de dos tolimenses que se encontraban en el sector de La Guaira, una de zonas las más afectadas por los dos terremotos que se registraron el pasado 24 de junio en Venezuela, los buscan desesperadamente.

En diálogo con Caracol Radio, Karen Vallejo, hermana de Karol Vanesa Vallejo Tribiño, de 21 años, afirmó que sus dos familiares se encontraban en el vecino país visitando a la familia de Rafael López Solorzano, esposo de su hermana, quien es de nacionalidad venezolana.

“Ella viajó junto a su esposo y el niño hace más o menos mes y medio, ellos querían estar un tiempo allá, luego iban a retornar a Colombia. El último día que hablamos con ella fue el 24 de junio en la mañana, hicimos uno videollamada, desde ese momento no sabemos nada de ella”, dijo Karen Vallejo.

La última ubicación que tienen de ellos es que, en el momento de los dos terremotos, estaban al interior del edificio Torre OPP 27, una de las edificaciones que se derrumbaron.

“Estamos buscando viajar a Venezuela, esto nos tiene muy mal, han pasado muchos días y no sabemos nada de ellos, lo único que conocemos es lo que ha dicho el suegro de ella, afirma que los han buscado en albergues, hospitales y nada que aparecen”, sostuvo Vallejo.

Por ahora, los familiares de Karol Vanesa Vallejo Tribiño y su bebé de tres años Andreu Santiago López Vallejo, siguen en Ibagué esperando algún tipo de noticia que les permita saber el estado de salud de sus allegados que se encontraban de vacaciones en el sector de la Guaira en Venezuela.

“Nos hemos comunicado con la Cruz Roja, el Gobierno Nacional o Migración Colombia, pero no ha sido posible, nosotros pedimos que nos ayuden, estamos desesperados, queremos obtener información de ellos”, puntualizo.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: