La Boquilla vivió unas fiestas patronales históricas con la asistencia de más de 8 mil personas

Con un balance profundamente positivo y una masiva respuesta del público, finalizaron las Fiestas Patronales de La Boquilla y del Pescador 2026, un encuentro que durante ocho días reunió a más de 8 mil personas en los diferentes escenarios dispuestos para la celebración. Nativos y visitantes colmaron cada actividad, reafirmando el valor de este territorio como un pilar fundamental de la identidad y el patrimonio del Distrito.

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La agenda de este año ofreció una variada programación que incluyó la emotiva alborada de tradición, la misa campal, el desayuno con los pescadores y la solemne procesión con el santo patrono. Asimismo, la comunidad disfrutó del conversatorio de saberes ancestrales, de intensas jornadas de deportes infantiles y juegos autóctonos, así como del colorido bando tradicional, el festival del frito con su picotódromo y los esperados desfiles de balleneras y desafíos en la playa frente al Campo Luis Torres.

“Me llena de orgullo ver cómo La Boquilla vivió sus fiestas disfrutando en completa convivencia. Respaldamos esta festividad con grandes artistas como el Mono Zabaleta y Jader Tremendo porque este territorio merecía un cierre por todo lo alto, y felicitamos a su nueva reina, Valeri Romero Tarón, por ser embajadora del orgullo de nuestras raíces”, manifestó Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena.

La música y el talento fueron protagonistas de primer orden durante todo el ciclo festivo. El escenario vibró con las destacadas presentaciones de la Orquesta Herencia Viva y la Orquesta de Élite, junto a las presentaciones de artistas como Carriflow y Kevin. De igual manera, el público disfrutó al máximo con el gran ambiente impuesto por DJ Jader Tremendo y el espectacular concierto del Mono Zabaleta en la noche de cierre, dos grandes atracciones musicales que fueron entregadas por la Alcaldía Mayor de Cartagena para el disfrute de toda la comunidad.

Uno de los momentos más esperados de las festividades fue la velada de elección y coronación de la nueva soberana de los pescadores, un certamen que llenó de emoción al campo de sóftbol. Tras una reñida competencia que exaltó la gracia y el conocimiento cultural de las participantes, la joven Valeri Romero Tarón, representante del sector Central de La Boquilla, se coronó como la nueva Reina de los Pescadores 2026, asumiendo el compromiso de ser la embajadora de las tradiciones de su corregimiento.

“La Boquilla nos vio nacer, nos dio identidad y cultura, y hoy, quienes la vivimos tenemos en deber y el honor de corresponder con sentido de pertenencia, cuidando nuestras raíces con la transmisión de saberes, y nuestras tradiciones con las fiestas que soportan ese patrimonio vivo. La Boquilla unida loga cosas increíbles, y este año no fue la excepción. Gracias a todos los nativos que se dedicaron a que se hicieran realidad, y al apoyo de la Alcaldía de Cartagena, IPCC, Asuntos Étnicos y Secretaría de Educación que lo hicieron posible con su apoyo”, anotó Jessica González, líder de La Boquilla.

Por su parte, Shirley Tuñón, directora del IPCC, afirmó: “El balance de estas fiestas patronales es muy positivo y demuestra que el patrimonio vivo de La Boquilla está más fuerte que nunca. Agradecemos a las familias, a los gestores de tradición y a los asistentes por su comportamiento ejemplar en cada evento de la agenda, logrando fortalecer la memoria colectiva y la identidad de nuestro territorio con civismo y alegría”,

La Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) expresan su agradecimiento a todo el pueblo boquillera, a los gestores culturales y a los asistentes por el comportamiento ejemplar, el civismo y el respeto demostrados en cada jornada, logrando que estas fiestas brillaran con luz propia y salvaguardando la memoria colectiva del territorio.