“Es muy crítica la situación”: personero de El Espinal sobre los constantes homicidios

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el personero municipal de El Espinal, César Giovanny Herrera, manifestó su preocupación por la crisis de inseguridad por la que atraviesa esta población, donde se cometieron tres homicidios durante el puente festivo de San Pedro.

El delegado del Ministerio Público hizo un llamado a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz; al alcalde Wilson Gutiérrez; a la Policía Nacional y al gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella para que implementen medidas especiales de seguridad en El Espinal.

“La gente comenta lo que ocurre, pero con mucho temor. A cada rato se presentan situaciones que lamentamos. La comunidad está preocupada. Es una problemática que, en lugar de reducirse, ha aumentado”, manifestó el personero con relación a los homicidios, especialmente bajo la modalidad de sicariato.

En lo corrido del año se han conocido alrededor de 30 homicidios en El Espinal, una cifra que resulta alarmante para un municipio con menos de 80.000 habitantes.

“Lo que preocupa enormemente en El Espinal y alarma a sus habitantes es el tema de los homicidios. La situación es crítica, preocupante y por eso el llamado respetuoso a los gobiernos nacional, departamental y local para vincular a todas las entidades y minimizar la problemática”, acotó.

Finalmente, el personero pidió que se implementen medidas estructurales y sociales que permitan generar mayores posibilidades de empleo y crecimiento económico y, de esta manera, impedir que la ciudadanía se sume a grupos delincuenciales relacionados con el tráfico de estupefacientes o el sicariato.