Cortometraje documental de Turbaco es ganador en la convocatoria nacional Narra Tu Territorio

El talento y las historias del Caribe colombiano conquistan nuevos espacios en la televisión pública del país. El cortometraje documental Lo que sostiene la vida, una producción grabada en el municipio de Turbaco, Bolívar, se consolidó como uno de los 20 proyectos ganadores a nivel nacional en la categoría de cortometraje de la convocatoria Narra Tu Territorio, una iniciativa conjunta entre Canal Trece y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La propuesta audiovisual es liderada por la comunicadora social, guionista y creadora audiovisual Denis Castillo, fundadora de Persigue tu Esencia, un proyecto de comunicación enfocado en visibilizar relatos reales de transformación comunitaria, emprendimiento y liderazgo social. Gracias a este reconocimiento, la producción recibirá un incentivo económico para el fortalecimiento de sus etapas técnicas y garantizará la emisión de este relato bolivarense en las pantallas de Canal Trece para todo el territorio nacional.

Lo que sostiene la vida profundiza en la riqueza de la identidad cultural de Turbaco, rindiendo un homenaje a la tradición artesanal, el trabajo de la tierra y la resiliencia de su gente. El documental expone cómo los saberes ancestrales que se heredan de generación en generación actúan como el verdadero soporte del tejido social del municipio, valiéndose del acompañamiento técnico y la co-producción del realizador audiovisual Jonatan Hernández.

Para la directora Denis Castillo, este logro ratifica la necesidad de seguir descentralizando las narrativas audiovisuales y apostar por formatos con sensibilidad y respeto por la memoria local. El equipo de producción hizo extensivo su agradecimiento a los artesanos, líderes comunitarios y familias turbaqueras que abrieron sus puertas para construir esta pieza documental, la cual se prepara para su etapa de exhibición como un valioso registro de preservación cultural del departamento.