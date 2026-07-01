Condenan a 17 años a hombre que mató a otro a las afueras de una discoteca de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que luego que se avalara el preacuerdo realizado entre la Fiscalía General de la Nación y Charles Darwin Pinzón Rojas, un juez de conocimiento lo condenó a 17 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Jesús Alberto Plazas Trujillo de 32 años, hecho que ocurrió el pasado 22 de septiembre de 2025.

Según la investigación, los hechos se presentaron en horas de la madrugada en medio de una riña a las afueras de una discoteca ubicada en la avenida Mirolindo de la capital del Tolima.

“La víctima salió del lugar y Pinzón Rojas, quien trabajaba en el establecimiento, lo atacó con arma cortopunzante, ocasionándole varias heridas que le causaron la muerte”, reveló la Fiscalía.

Pinzón Rojas en la actualidad se encuentra con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio desde el día que fue capturado en el lugar de los hechos. Ahora será trasladado a un centro penitenciario para cumplir la condena.

De la víctima identificada como Jesús Alberto Plazas Trujillo se conoció que era oriundo de Garzón, Huila y trabajaba en un Call Center desde hace pocos meses en la capital del Tolima.