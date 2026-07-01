Concejales cuestionan la inseguridad en Ibagué y piden la salida del secretario de Gobierno

Ibagué

El homicidio del joven caficultor y estudiante de la Universidad del Tolima, Luis Montealegre, fue la gota que rebosó el vaso para los concejales de Ibagué, quienes pidieron la renuncia del secretario de Gobierno, Francisco Espín, por lo que consideran una escalada de violencia en la ciudad.

La primera fue la concejal gobiernista Aura Galeano, quien le pidió a la alcaldesa Johana Aranda reconsiderar la continuidad del funcionario encargado de la cartera de seguridad y orden público.

“Hoy una familia de un joven de 22 años lo llora. Desafortunadamente, no podemos pensar que es un ajuste de cuentas. Acabaron con la vida de un caficultor, un hombre que estudiaba Ingeniería Agroindustrial, que tenía un emprendimiento y que quería salir adelante. Ya es necesario revisar la hoja de vida de quien dirige esa cartera”, esgrimió la cabildante.

Por su parte, el concejal Andrés Zambrano fue todavía más duro en sus cuestionamientos y reveló que, en lo corrido de 2026, se han registrado más de 40 homicidios en Ibagué.

“En 2025 se presentaron 85 casos y lo que va de este año nos permite concluir que, si no se iguala esa cifra, se superará. Esta administración no ha hecho nada, porque la mayoría de estos casos quedan en la impunidad o la Secretaría de Gobierno no tiene un plan de prevención”, enfatizó.

Caracol Radio consultó directamente al secretario de Gobierno sobre los cuestionamientos en su contra, pero el funcionario prefirió guardar silencio y evitó responder a los concejales.