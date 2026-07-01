Cierran peluquería en la que la Secretaría de Salud de Ibagué encontró cucarachas

Ibagué

Caracol Radio conoció que durante una visita de la Secretaría de Salud a un establecimiento de comercio tipo peluquería se encontró una plaga de cucarachas al interior del establecimiento, además de inadecuadas condiciones para la disposición de residuos, situaciones que representan un riesgo para la salud de trabajadores y usuarios de Ibagué.

Según Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, ante la situación encontrada se impuso la medida de seguridad consistente en el cierre temporal inmediato del establecimiento.

“El lugar no podrá reanudar la prestación de sus servicios hasta que subsane la totalidad de las observaciones realizadas por la Secretaría de Salud y se verifique el cumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas por la normatividad vigente”, dijo Yennifer Guzmán.

A la vez manifestó que estos operativos continuarán de manera permanente en toda la ciudad “Nuestra prioridad es proteger la salud de los ibaguereños. No vamos a permitir que establecimientos que incumplen las normas sanitarias pongan en riesgo a la comunidad. Nuestro compromiso es velar porque los ciudadanos reciban servicios en espacios seguros y que cumplan con todas las condiciones sanitarias”.