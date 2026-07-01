Capturan a ‘J. J.’ y ‘El Chamo’, en flagrancia luego de hurtar a un turista en el Centro Histórico

Durante actividades de patrullaje en el sector del Camellón de los Mártires, uniformados de la Policía Nacional fueron alertados por varios ciudadanos, quienes señalaron a dos particulares como los presuntos responsables de cometer un hurto mediante la modalidad de raponazo en contra de un turista de nacionalidad chilena.

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En el procedimiento fueron capturados alias ‘J. J.’, de 23 años de edad, natural de Cartagena, y alias ‘El Chamo’, de 18 años, de nacionalidad extranjera, quienes serían los presuntos responsables del hurto. Los uniformados los interceptaron a pocos metros del lugar de los hechos y, durante el registro a persona, les hallaron en su poder una cadena de oro y un teléfono celular.

Los elementos recuperados fueron reconocidos por la víctima y posteriormente devueltos, quien agradeció la rápida y oportuna reacción de los uniformados.

Es de resaltar que alias ‘J. J.’ presenta tres anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto (2022), lesiones personales (2025) y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (2026).

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena destaca esta ofensiva contra el hurto, delito por el cual, en lo corrido del año, han sido capturadas 546 personas.

“Seguimos fortaleciendo las acciones operativas y de reacción para combatir el hurto y garantizar entornos más seguros para todos los ciudadanos”, afirmó el Mayor Gonzalo Laguna, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales.

La Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones de prevención y control en los principales corredores turísticos de la ciudad e invita a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, a través de la línea de emergencia 123 o de los canales institucionales habilitados.