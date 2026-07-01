Alcaldía brinda atención integral a sobreviviente del doble terremoto en Venezuela

La Alcaldía Mayor de Cartagena continúa demostrando su compromiso con la solidaridad y la atención humanitaria. En esta ocasión, el Distrito acompaña a Arssiris Rojas, una ciudadana venezolana de 32 años y con ocho meses de embarazo, quien sobrevivió al doble terremoto registrado recientemente en La Guaira y llegó a la ciudad para reunirse con su madre, residente en la capital de Bolívar desde hace más de ocho años.

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Con la articulación de la Oficina de Cooperación Internacional, el Distrito activó una ruta de atención integral para garantizar el bienestar de Arssiris, de su bebé por nacer y de su núcleo familiar.

Una historia de supervivencia

Arssiris recordó los dramáticos momentos que vivió junto a su esposo y su hijo de siete años cuando el terremoto sorprendió a su familia dentro del edificio donde residían en La Guaira. Todos lograron sobrevivir a pesar de que el inmueble colapsó minutos después del doble terremoto.

“Todo pasó muy rápido. No logramos salir de inmediato. Me caí, me golpeé las rodillas, me corté y me golpeé la barriga. Mi esposo tuvo que patear una parte del edificio para abrir paso y poder salir. El primer piso colapsó y allí fallecieron tres de nuestros vecinos. Tuvimos que lanzarnos por una ventana y a mí tuvieron que cargarme para poder salir. Gracias a Dios mi esposo, mi hijo y yo estamos vivos”, relató.

La sobreviviente explicó que solo al salir de la edificación pudo dimensionar la magnitud de la tragedia.

“Cuando salimos fue que vimos la realidad. Todo estaba destrozado. No imaginábamos que era tan grave hasta ver los edificios destruidos y todo lo que se había perdido”.

Atención médica y acompañamiento para la familia

La directora de la Oficina de Cooperación Internacional del Distrito, María Mercedes Abondano, informó que el caso de Arssiris representa el inicio de una ruta de atención para ciudadanos venezolanos afectados por la emergencia.

“Hoy recibimos el primer caso de una venezolana sobreviviente. Esto demuestra nuevamente que Cartagena está dispuesta a apoyar. Ella, con ocho meses de embarazo, está siendo trasladada para recibir atención médica. Como se lo dijimos, Cartagena es una ciudad que atiende a la gente, una ciudad que no espera el llamado para ayudar y que, bajo el liderazgo de nuestro alcalde Dumek Turbay, está dispuesta a apoyar a quienes más lo necesitan”.

La funcionaria explicó que la primera prioridad será garantizar el estado de salud de la madre y del bebé mediante una valoración médica integral.

Asimismo, indicó que el Distrito brindará acompañamiento psicosocial a toda la familia, especialmente al hijo de siete años de Arssiris, teniendo en cuenta el impacto emocional generado por la tragedia y porque varios de sus familiares permanecen desaparecidos.

“La primera ayuda es la atención médica para verificar que tanto ella como su bebé se encuentran en buen estado. También trabajaremos con su hijo de siete años, quien recibirá atención psicosocial, al igual que toda la familia. Han perdido familiares y todavía tienen seres queridos desaparecidos. Gracias a Dios ella tenía a su mamá aquí en Cartagena, pero ahora comienza el proceso más difícil: reconstruirse como familia, y en ese camino estaremos acompañándolos”.

Una nueva esperanza en Cartagena

Arssiris agradeció el respaldo recibido desde su llegada a Colombia y aseguró que el acompañamiento del Distrito representa un alivio en medio de la difícil situación que atraviesa su familia.

“Estoy muy agradecida. Me van a llevar al hospital para revisar al bebé y para que, cuando llegue el momento del parto, pueda estar tranquila y recibir la atención que necesito. También nos van a brindar suministros porque nosotros lo perdimos todo. Lo que vivimos no fue fácil, pero hoy tenemos esperanza”.

Mientras continúa la campaña Cartagena unida por Venezuela, la Administración Distrital ratifica su compromiso de brindar atención humanitaria tanto a las víctimas que permanecen en el vecino país como a quienes llegan a Cartagena buscando protección, atención y la oportunidad de comenzar de nuevo.