Afinia detecta nueva conexión irregular en Discoteca Guatapurí de Cartagena

En desarrollo de las acciones permanentes para combatir el fraude de energía y promover la legalidad en la prestación del servicio, Afinia detectó una nueva conexión irregular en el establecimiento comercial Discobar Guatapurí, ubicado en el barrio Blas de Lezo de Cartagena.

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Durante una intervención realizada por personal especializado de la compañía, se evidenció que el establecimiento se encontraba conectado de manera no autorizada al sistema eléctrico, situación que impedía el registro real de la energía consumida.

Este caso reviste especial preocupación debido a que no es la primera vez que la empresa detecta irregularidades en este establecimiento, el cual ya había sido intervenido anteriormente por situaciones similares, convirtiéndose en un caso de reincidencia.

Las investigaciones técnicas adelantadas por Afinia permitieron establecer que el usuario registraba consumos de 0 kWh. Sin embargo, mediante estudios de aforo y verificación de la carga instalada se determinó que, en condiciones normales de operación, el establecimiento presenta un consumo aproximado de 1.800 kWh mensuales, equivalente a cerca de dos millones de pesos en facturación de energía cada mes, aproximadamente.

Afinia recuerda que las conexiones ilegales y la manipulación de equipos de medida afectan la calidad y continuidad del servicio, generan pérdidas económicas para el sistema eléctrico y representan riesgos para la seguridad de las personas y de los inmuebles.

La compañía continuará fortaleciendo sus operativos de control en Cartagena y el resto de su zona de influencia para identificar este tipo de prácticas e iniciar las acciones administrativas y legales a que haya lugar.

Asimismo, hace un llamado a todos los usuarios residenciales, comerciales e industriales a utilizar el servicio de manera legal y responsable, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema eléctrico y al bienestar de toda la comunidad.