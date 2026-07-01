Abaten a presunto autor de ataque con drones que hirió a ocho militares en el Sur de Bolívar

El pasado 28 de febrero, un helicóptero del Ejército Nacional que desarrollaba operaciones militares en el Sur de Bolívar fue atacado con artefactos explosivos, en una acción terrorista que dejó ocho militares heridos y buscaba afectar una de las capacidades estratégicas de la Institución para proteger a la población y enfrentar a los grupos armados organizados en la región.

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Hoy, como resultado de operaciones militares sostenidas, el Ejército Nacional neutralizó a alias Bola Ocho, señalado de ser el presunto responsable de planear y ejecutar ese ataque, así como de otras acciones terroristas adelantadas mediante el empleo de drones adaptados para lanzar artefactos explosivos contra la Fuerza Pública.

Durante el desarrollo de la operación militar, a este sujeto le fueron incautados material de guerra, dinero en efectivo, documentación de interés para la inteligencia militar y celulares que, al parecer, contendrían información relevante para el avance de las investigaciones y el esclarecimiento de las actividades criminales desarrolladas por esta estructura armada organizada.

Alias Bola Ocho acumulaba más de once años de trayectoria criminal dentro del ELN. Durante los últimos años se consolidó como el principal articulador de las milicias de esta estructura, responsable de coordinar redes de apoyo al terrorismo, direccionar acciones armadas y sostener economías ilícitas derivadas de la extorsión al sector minero.

Las investigaciones e información de inteligencia lo vinculan, además, con otros atentados de alto impacto contra unidades militares, entre ellos el ataque con drones perpetrado en agosto de 2025 que dejó un soldado asesinado y siete heridos; el atentado contra el Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8, donde fueron asesinados dos militares; y la acción terrorista contra el Batallón de Infantería N.° 14, en Aguachica, Cesar, que ocasionó la muerte de siete soldados y dejó treinta uniformados heridos.

La neutralización de este cabecilla representa un golpe estratégico para el GAO ELN, al afectar su estructura de mando, debilitar la coordinación de las milicias, interrumpir redes de apoyo al terrorismo y reducir la capacidad de esta organización para ejecutar ataques complejos mediante el uso de drones contra tropas e infraestructura militar.

Con este resultado, el Ejército Nacional continúa debilitando las capacidades operacionales de los grupos armados organizados y reafirma su compromiso de proteger a los colombianos mediante operaciones militares sostenidas que permitan preservar la seguridad y la estabilidad en las regiones.