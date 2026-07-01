A la cárcel dos hombres señalados de extorsionar a un turista portugués en Cartagena

Los procesados fueron capturados en flagrancia en el barrio Getsemaní. // Fiscalía

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron judicializar a Wilmer Junior Iriarte Palomino y Jean Carlos Fernández Escudero, presuntamente implicados en la extorsión a un ciudadano portugués.

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La investigación, lidereada por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, señala que el pasado 14 de junio mientras el extranjero caminaba por el Centro Histórico de Cartagena fue abordado por un hombre quien le ofreció ayuda e intercambió con él números telefónicos, además de entregarle de manera apresurada y sin autorización, una papeleta con cocaína, para luego dejar el lugar.

Poco después el turista recibió mensajes de texto al celular en los que, supuestos integrantes de un grupo ilegal dedicado al comercio local de estupefacientes, le exigía el pago de 1’800.000 pesos por la papeleta que le habían dado. La exigencia fue rechazada por la víctima, al considerar que nunca solicitó dicha sustancia.

El hecho fue denunciado ante la Policía Nacional por lo que uniformados del Gaula establecieron una entrega controlada del dinero en un parque del barrio Getsemaní, donde fueron capturados los ahora procesados cuando, al parecer, recibían la suma pactada.

Por estos hechos la Fiscalía imputó a los dos hombres el delito de extorsión agravada, el cual rechazaron.