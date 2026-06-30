Motociclista murió en un accidente de tránsito cerca a la glorieta del Rodeo en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, confirmó que durante la mañana del lunes festivo 29 de junio se registró un accidente de tránsito en la Ruta 40, vía Espinal – Ibagué, a la altura del kilómetro 5+890 metros, donde una persona perdió la vida.

“De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió aproximadamente a las 7:54 de la mañana, cuando una motocicleta de servicio particular se salió de la calzada y terminó en choque contra un árbol”, dijo Camilo Martínez.

El conductor del vehículo fue identificado como Javier Zamora de 42 años, persona que falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones.

El caso fue atendido por las unidades de tránsito que se encontraban de turno, quienes realizaron los procedimientos establecidos para la investigación del siniestro vial que dejó esta víctima fatal.

“Reiteramos el llamado a todos los actores viales a conducir con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y mantener siempre comportamientos seguros en las vías, con el propósito de prevenir hechos que lamentablemente enlutan a las familias ibaguereñas”, dijo el secretario de Movilidad de Ibagué.

Finalmente, el secretario de Movilidad envió un mensaje a la familia de la persona que perdió la vida en el accidente de tránsito “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida”.