Procuraduría destituyó a profesor del Tolima por conducta indebida contra una estudiante

Tolima

Caracol Radio conoció que, en un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad especial por tres meses al entonces docente, Paulo Enrique Reinoso Mosquera, adscrito a la Institución Educativa La Risalda de Chaparral, Tolima, luego de encontrarlo disciplinariamente responsable de cometer una conducta indebida con una estudiante menor de edad.

“El Ministerio Público comprobó que Reinoso Mosquera sostuvo un contacto físico inapropiado con la niña de seis años, al propiciarle un beso en la boca dentro de las instalaciones educativas durante el año 2022, conducta con la cual incumplió las obligaciones legales y éticas que rigen el ejercicio de la docencia y la protección reforzada a la niñez”, reveló la Procuraduría.

La decisión de la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Tolima señaló que este comportamiento constituyó una infracción a los deberes y prohibiciones que regulan la función pública, además de desconocer las disposiciones de protección integral establecidas para los niños, niñas y adolescentes.

“Tras calificar la conducta como grave, cometida a título de dolo, el ente de control enfatizó que los servidores públicos del sector educativo deben mantener relaciones estrictamente pedagógicas con sus estudiantes y abstenerse de cualquier conducta que comprometa la confianza, la integridad y el bienestar de los estudiantes bajo su cuidado”, puntualizó la Procuraduría.