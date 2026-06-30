Mujer falleció tras ser arrollada por un conductor ebrio en Melgar, Tolima

Tolima

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la madrugada de este martes 30 de junio en el sector Alto de Cafam, en el municipio de Melgar, donde una camioneta, conducida por un hombre en estado de embriaguez, embistió a un grupo de personas que se hallaban sobre la vía pública.

El secretario de Movilidad de Melgar, John Ortiz, indicó que el hecho se registró sobre las 3:10 de la madrugada, cuando el vehículo arrolló al grupo de peatones. Lamentablemente, una mujer, aún pendiente de identificar, perdió la vida en el lugar de los hechos.

“El llamado a todos los melgarenses y colombianos que llegan a nuestro municipio es que, si van a ingerir bebidas embriagantes, por favor no conduzcan vehículos. Esto pasa en Colombia, en Melgar, y por eso es normal que las autoridades salgamos a hacer puestos de control para proteger la vida de todos los seres humanos”, manifestó el funcionario.

El vehículo involucrado fue una camioneta Kia de placas QQQ-328, matriculada en Bogotá, en la que se desplazaban varias personas, quienes descendieron del vehículo y, al parecer, protagonizaron una riña tras intentar huir del sitio.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Louis Pasteur de Melgar, donde avanzan en su recuperación. Se espera el pronunciamiento de la Policía Nacional para conocer el procedimiento que se llevó a cabo con el conductor en estado de embriaguez.