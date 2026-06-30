Las autoridades reportan cuatro casos de homicidio en hechos aislados en el Tolima

Tolima

Las autoridades del Tolima confirmaron que durante el último puente festivo del mes de junio se reportaron 4 casos de homicidio en igual número de poblaciones del departamento, hechos que fueron aislados.

El primer caso se presentó en la noche del domingo 28 de junio en el barrio el Centro del municipio de Carmen de Apicalá donde fue asesinada una persona que resultó impactada con disparos de arma de fuego. La víctima registraba anotaciones judiciales y había estado por cerca de 5 años recluida en un centro penitenciario por el delito de tráfico de estupefacientes.

En un segundo caso se reportó un homicidio en la vereda Mata de Fique zona rural del corregimiento de Convenio jurisdicción del municipio del Líbano, hecho en que una persona de 28 años resultó lesionada con arma de fuego.

“De acuerdo con las verificaciones preliminares de las autoridades, la persona fallecida no era oriunda del departamento del Tolima y había llegado recientemente proveniente del departamento de Santander”, dijo el coronel, John Anderson Vargas, comandante de la Policía del Tolima sobre el homicidio en el municipio del Líbano.

Un tercer caso se registró al medio día en el lunes festivo 29 de junio en la plaza de toros Gilberto Charry lugar en el que fue asesinada una persona de 23 años a causa de una herida con arma blanca, aunque alcanzó a ser trasladada a un hospital murió por la gravedad de las heridas.

Finalmente, en Ibagué fue asesinado en medio de un caso de sicariato el estudiante de la Universidad del Tolima, Luis Montealegre Hurtado de 22 años, el joven se encontraba en un montallantas ubicado en la calle 58 con avenida Guabinal cuando fue ultimado.

En la capital del Tolima también se registró otro hecho en el que resultó lesionada una persona a la que le dispararon cuando se movilizaba en un vehículo particular por la calle 79 cerca al Éxito del sector, la víctima de este ataque armado es atendida en un centro asistencial de la capital del Tolima.