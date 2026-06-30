Las autoridades de Ibagué reportaron dos casos de sicariato durante el lunes festivo

Ibagué

El primer hecho se registró sobre las 11:00 a.m. en la calle 58 con avenida Guabinal, sitio donde opera un montallantas, al lugar llegó un hombre abordo de una motocicleta buscando una atención mecánica, pero unos minutos después hombres en moto dispararon contra su humanidad quitándole la vida de manera inmediata.

“La Policía Nacional en Ibagué se permite informar a la opinión pública que, en relación con el hecho de homicidio ocurrido hoy, lunes 29 de junio, sobre las 11:00 de la mañana, en la carrera 9 con calle 51 del barrio Calarcá, una persona perdió la vida como consecuencia de un ataque con arma de fuego”, indicó la Metropolitana de Ibagué por medio de un comunicado a la opinión pública.

Según las autoridades, la víctima fue identificada como Luis Montealegre de 22 años, persona que se encontraba despinchando una motocicleta cuando fue abordada por un sujeto que, sin mediar palabra, accionó un arma de fuego en su contra. Posteriormente, el agresor huyó del lugar en una motocicleta.

“Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) realizaron los actos urgentes e iniciaron las labores investigativas para recolectar los elementos materiales probatorios y evidencia física, con el fin de esclarecer este hecho y dar con el paradero de los responsables”, concluyó la Policía de Ibagué.

Por otra parte, en la calle 79 con carrera Quinta, a un costado de una sede del almacén Éxito, se registró otro ataque con arma de fuego en el que una persona fue lesionada cuando se encontraba en un vehículo particular de palcas MOV 851 de Medellín. El herido fue trasladado a un centro asistencial donde se recupera. Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas y los autores materiales de este hecho.