Festival Folclórico Colombiano en Ibagué cerró con calles llenas y millonarias ventas

Tolima

El balance del 52.º Festival Folclórico Colombiano dejó resultados positivos para Ibagué y el Tolima en materia cultural, turística y comercial. A falta del balance completo con indicadores económicos, de manera preliminar se conoció que los desfiles de San Juan y San Pedro destacaron por la puesta en escena de cerca de 800 artistas.

Las calles de Ibagué se llenaron de música, color y tradición durante el Gran Desfile Nacional de San Pedro, una celebración que reunió a miles de personas y que sigue consolidando al Festival Folclórico Colombiano como una de las fiestas culturales más importantes de Colombia.

Reinas nacionales, actores, creadores de contenido e invitados especiales provenientes de diferentes regiones del país vivieron de cerca la magia del desfile y quedaron cautivados con la riqueza cultural, el folclor y la calidez de los ibaguereños.

Entre las asistentes estuvieron Michelle Char, Reina del Carnaval de Barranquilla, y la Reina del Carnaval de Negros y Blancos, quienes disfrutaron de las comparsas, las carrozas y las muestras artísticas que llenaron de vida las calles de la ciudad.

Los invitados también resaltaron el ambiente tranquilo, alegre y organizado en el que miles de personas disfrutaron de las fiestas, convirtiendo a Ibagué en un referente nacional de la cultura y las tradiciones.

El actor Alejandro Estrada expresó su entusiasmo por la experiencia vivida. “Me he disfrutado muchísimo estas fiestas. Se siente la tradición, la identidad y el amor con el que los ibaguereños viven su cultura. Es un evento maravilloso, muy organizado y lleno de expresiones artísticas que realmente enamoran”.

El festival, que se extendió durante ocho días, reunió a miles de visitantes de diferentes regiones del país alrededor de la música, la danza, la gastronomía y las expresiones culturales que hacen del departamento uno de los principales referentes del folclor colombiano.

El secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexánder Castro Salcedo, agradeció a los tolimenses y a los miles de visitantes que hicieron parte de esta celebración por vivir las fiestas con respeto y sentido de pertenencia.

“Quiero expresar un profundo agradecimiento y una sincera felicitación a todos los tolimenses y a los miles de colombianos que nos visitaron para disfrutar del 52.º Festival Folclórico Colombiano. Vivimos una verdadera fiesta cultural, donde predominó la convivencia, el amor por nuestras tradiciones y el orgullo por nuestra identidad”, manifestó el funcionario.

De acuerdo con el secretario de Cultura y Turismo, las celebraciones transcurrieron en un ambiente de convivencia y tranquilidad, gracias al trabajo articulado entre las autoridades y la ciudadanía. Sin embargo, se conocieron reportes de algunas riñas e incluso de agresiones contra miembros de la Policía Nacional.

“Aunque se presentaron algunas riñas aisladas, las autoridades reportaron que estas no dejaron consecuencias graves, lo que demuestra el compromiso de la ciudadanía con unas celebraciones responsables y el trabajo articulado de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad durante cada uno de los eventos”, afirmó.

El impacto económico también dejó un balance favorable para el departamento. La alta afluencia de turistas impulsó la ocupación hotelera, fortaleció la actividad gastronómica y dinamizó el comercio, beneficiando a emprendedores, artesanos, transportadores, cocineros tradicionales y empresarios del sector turístico.

Las jornadas dedicadas al Día del Tamal, la Lechona, la Achira y la Chicha se consolidaron como algunos de los eventos con mayor acogida del festival, registrando importantes incrementos en las ventas y fortaleciendo la economía de cientos de familias dedicadas a preservar estas tradiciones gastronómicas.

El Día del Tamal reportó ventas por encima de los $2.100 millones; el Día de la Chicha, un total de $39 millones; y el Día de la Achira, ventas superiores a los $137 millones.