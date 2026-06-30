Capturan a 4 personas por la agresión a la Misión Médica del Hospital Federico Lleras de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad del Tolima, rechazó los hechos en los que fueron agredidos los integrantes de la Misión Médica del hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, hechos protagonizados por los familiares de un paciente que perdió la vida.

“Las urgencias del Hospital Federico Lleras Acosta sufrieron una afectación notable por parte de algunas personas que se encuentran capturadas quienes llegaron aquí acompañando a un familiar”, dijo Alfredo Bocanegra.

El secretario de Seguridad de la Gobernación del Tolima sostuvo que la persona llegó al centro asistencial sin signos vitales, lo que llevó a que varios ciudadanos que se encontraban aparentemente alicoradas atacaran al personal de urgencias del centro asistencial.

“Uno de los heridos se le debe practicar una cirugía de mano, otros aún se encuentran hospitalizados debido a las lesiones que sufrieron en medio de este ataque a la Misión Médica”, aseguró Bocanegra.

El funcionario resaltó que la Misión Médica es sagrada porque es la que trabaja para salvar la vida de los ciudadanos “Como es sagrada no se puede agredir, miren la tragedia de esta manera, el padre muerto y cuatro de sus familiares en la cárcel respondiendo por los heridos y los daños ocasionado a la infraestructura”.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a tener calma ante cualquier situación para que se respete la integridad y la vida de los integrantes de la Misión Médica en el Tolima.