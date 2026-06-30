Anuncian recompensa de $20 millones por crimen de estudiante de la Universidad del Tolima

Tolima

Consternación ha generado el violento homicidio de Luis Daniel Montealegre Hurtado, joven de 22 años, estudiante de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad del Tolima, quien fue ultimado de cuatro disparos de arma de fuego el lunes 29 de junio en el barrio Calarcá de Ibagué.

El cierre de las festividades de San Juan y San Pedro se vio manchado por el homicidio de quien también era cafetero y padre de una niña de un año, y no registraba ningún antecedente judicial o prontuario criminal.

Ante este lamentable hecho, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, informó en el Consejo de Seguridad de este martes que se llevará a cabo un Comité de Orden Público con el fin de aprobar una recompensa de hasta $20 millones por información que permita capturar a los responsables del crimen.

“Se determinó en el Consejo de Seguridad darle prioridad a la investigación sobre el homicidio del joven Luis Daniel Montealegre Hurtado, quien resultó asesinado en las últimas horas en Ibagué. Ofrecemos hasta $20 millones para quien tenga información documental, gráfica, videos, etc., y los ponga en consideración de las autoridades”, pidió Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima.

Según las autoridades, se tiene identificada la moto en la que se cometió el hecho y, actualmente, se está realizando el levantamiento de las imágenes de las cámaras de seguridad para ubicar el paradero de los responsables del hecho. Hasta ahora se desconocen las causas o móviles del homicidio.