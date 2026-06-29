Procuraduría formuló cargos a funcionario de un hospital del Tolima por presunto acoso sexual

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al auxiliar de la salud de la Empresa Social del Estado (ESE), Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, Tolima, para la época de los hechos, Alexander Bohórquez Rincón, por presunto acoso sexual en el ámbito laboral.

“La Entidad busca establecer si el funcionario, valiéndose de su posición y del contacto cotidiano en el servicio hospitalario, se sobre pasó física y verbalmente con una pasante de enfermería con fines sexuales no consentidos, dentro de un ascensor del centro asistencial, el 21 de noviembre de 2023”, reveló la Procuraduría.

Según indicó la Procuraduría, con esta presunta conducta Bohórquez Rincón pudo vulnerar la dignidad, la integridad y el derecho de la víctima a un entorno laboral libre de violencia, así como la especial protección que demandan las mujeres en el entorno de trabajo.

Finalmente, la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima calificó provisionalmente la supuesta falta del investigado como gravísima, a título de dolo.

La investigación por este caso que habría sucedido en el Hospital Federico Lleras Acosta seguirá su curso como lo indica la ley.