Ocho personas heridas y una muerta dejan las tradicionales corralejas de El Espinal, Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el mayor, Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima, confirmó que la entidad atendió durante el puente festivo ocho personas heridas durante la realización de las tradicionales corralejas en el municipio de El Espinal.

Según Vélez, cinco asistentes resultaron lesionados cuando uno de los palcos tuvo un movimiento inesperado lo que asustó a los asistentes, algunos terminaron cayendo de una altura considerable.

“Uno de los palcos presentó un leve movimiento, las personas se asustaron, a causa de esto y el pánico un menor de 8 años fue atendido en nuestra carpa, igual que una señora que entró en shock y tres heridas más que se cayeron del palco en el momento que se presentó la situación de pánico”, dijo el mayor, Luis Fernando Vélez.

Por otra parte, dos personas más resultaron heridas y tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial tras ser embestidas por un toro cuando se realizaba la corraleja en la Plaza de Toros Gilberto Charry de El Espinal, Tolima.

Finalmente, las autoridades atendieron en la tarde del lunes 29 de junio el homicidio de una persona en medio de una riña al interior de la Plaza de Toros Gilberto Charry, los hechos se presentaron cuando se realizaba una de las corralejas, lo que llevó a que se suspendiera definitivamente esta actividad.