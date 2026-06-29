Jania Raquel Osorio, representante de Córdoba, es la nueva Embajadora Nacional del Folclor

Ibagué

Llegó al final el Festival Folclórico Colombiano en su versión 52, el evento de cierre fue el Encuentro Nacional del Folclor en el que participaron representantes de 17 departamentos que mostraron la cultura y la tradición de cada una de sus regiones, la elección y coronación se realizó en la emblemática Concha Acústica Garzón y Collazos de Ibagué.

El certamen del folclor dejó como ganadora a la representante del departamento de Córdoba, Jania Raquel Osorio, quien fue elegida como nueva Embajadora Nacional del Folclor 2026-2027.

Jania Raquel Osorio conquistó al jurado por su destacada preparación, calidad interpretativa y amplio conocimiento de las manifestaciones culturales de Colombia. Esta joven de 24 años es administradora de empresas y técnica por competencias en gestión y promoción artística con énfasis en música.

La decisión fue tomada por el jurado calificador tras evaluar el desempeño integral de las candidatas mediante criterios como la calidad artística e interpretativa de las muestras folclóricas (40%), los conocimientos folclóricos demostrados durante la entrevista (30%), el desfile en traje típico y artesanal, donde se calificaron la simpatía, belleza, porte y elegancia (20%), además de la popularidad (5%) y la puntualidad y cumplimiento de la agenda oficial (5%).

El cuadro de honor también quedó conformado por Mariangel Tumay Hernández, representante del departamento de Casanare, como Virreina Nacional del Folclor; Nikol Xiomara Mendoza Martínez, del Tolima, como Primera Princesa Nacional del Folclor; Franci Michael Scott Gutiérrez, del Magdalena, como Segunda Princesa Nacional del Folclor; y Ana María Galeano González, de Santander, como Tercera Princesa Nacional del Folclor.

La elección ratificó el alto nivel artístico y cultural de las representantes provenientes de diferentes regiones del país, quienes durante varios días compartieron escenarios de integración, formación y promoción del patrimonio cultural colombiano, fortaleciendo el intercambio de saberes y el reconocimiento de la diversidad que caracteriza al folclor nacional.