Grave ataque contra la misión médica del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que se presentó un grave ataque contra la misión médica en el Tolima en el que más de 20 personas ingresaron a la fuerza a la sede del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, agredieron a 8 funcionarios y ocasionaron daños a la infraestructura del centro asistencial.

Según Diego Padilla, gerente encargado del Hospital Federico Lleras Acosta, los hechos se registraron en la madrugada del domingo 28 de junio cuando al centro asistencial ingresó un paciente sin signos vitales al que se le atendió bajo los protocolos establecidos por el centro asistencial.

Al confirmarse el deceso, familiares de la persona que perdió la vida ingresaron a la fuerza a la sede hospital, llegando hasta la puerta de ingreso de la sala de urgencias donde atacaron a vigilantes y personal asistencial.

“Atacaron al personal de vigilancia y asistencial, desafortunadamente de los 8 funcionarios que resultaron heridos, tres permanecen con lesiones de gravedad en nuestro centro asistencial”, dijo Diego Padilla.

La situación se logró controlar luego de varios minutos con el apoyo de la Policía Metropolitana de Ibagué. El Hospital Federico Lleras Acosta anunció a través de un comunicado a la opinión pública que se instauraron las denuncias respectivas para que se judicialice a los responsables de este lamentable hecho.

“Rechazamos contundentemente todo ataque a la misión médica, también informamos que el hospital seguirá prestando sus funciones de manera normal en el marco de la emergencia, pero ya instauramos las denuncias para que estos hechos y otros que se vienen presentando frecuentemente como agresiones verbales y físicas no queden en la impunidad”, puntualizó el gerente encargado del Hospital Federico Lleras Acosta.