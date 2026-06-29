El folclor y la cultura del Tolima de luto: reconocidos gestores murieron en accidentes de tránsito

Tolima

Caracol Radio conoció que dos reconocidos gestores culturales de Ibagué y El Espinal murieron en accidentes de tránsito en vías del Tolima durante el puente festivo de San Pedro.

El primer hecho se registró en la vía que une a los municipios de Natagaima y El Espinal donde perdió la vida en un siniestro vial Diego Fernando Hernández Vega, conocido como ´Danfer´, quién regresaba a su ciudad de origen luego de ser jurado del Reinado Municipal de San Juan en Natagaima.

En redes sociales amigos y familiares de Diego Fernando Hernández Vega manifestaron que era un artista, amante del folclor y orgulloso representante de la cultura del municipio de El Espinal.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del maestro Diego Fernando Hernández Vega ´Danfer Music´, un hombre cuyo legado en la música, la cultura, el arte y el desarrollo de nuestro municipio permanecerá por siempre en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocer su invaluable labor”, publicó en sus redes sociales la Casa de la Cultura de El Espinal, Tolima.

Por otra parte, también se confirmó la muerte de Raúl Fernando Rico, esta persona se vio involucrada en un accidente de tránsito al chocar la motocicleta en la que se movilizaba contra un tractocamión que estaba sobre la vía, el siniestro vial se registró en el corredor El Espinal – Ibagué.

Raúl Fernando Rico era reconocido en la región por ser bailarín de danzas folclóricas, sus amigos y familiares lo recuerdan como una persona apasionada por la cultura y las tradiciones del departamento del Tolima.

La muerte de estos dos gestores culturales ha causado profundo pesar en El Espinal e Ibagué municipios de origen. Los dos dejan un profundo luto en el folclor del Tolima.