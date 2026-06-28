Red hospitalaria del Tolima se encuentra con déficit de unidades de sangre

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, Martha Palacios, gerente del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, hizo un llamado a la ciudadanía a donar sangre ante el déficit que se presenta en existencias para atender cualquier tipo de emergencia.

“Estamos haciendo una campaña debido a que tenemos déficit de unidades de sangre en nuestro departamento, el déficit se centra en unidades de sangre O positivo y O negativo, los ciudadanos pueden hacer su donación en el hospital o en cualquier punto autorizado”, dijo la gerente del Hospital Federico Lleras Acosta.

Según Palacios, en medio de la temporada de fiestas y vacaciones en el Tolima se incrementa la demanda de unidades de sangre para atender heridos y cualquier tipo de situación.

“Estamos articulados con el centro regulador, acá lo importante es que podamos a apoyar a los primeros niveles, aquellos municipios que se encuentran en festividades para poder atender cualquier emergencia que se pueda presentar puedan ubicar a sus pacientes”, dijo Martha Palacios.

La red hospitalaria del Tolima se en alerta amarilla por la realización del Festival Folclórico Colombiano, fiestas en la gran mayoría de los municipios y ante la temporada de vacaciones.

Finalmente, Martha Palacios, gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, hizo un llamado a la ciudadanía a acudir al centro asistencial solo en caso de una verdadera urgencia debido a que la ocupación de la sala es del 170%, situación que hace que se colapse la atención.

Dato: en este centro asistencial las camas de hospitalización se encuentran con una ocupación del 80% y las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están en un 95%.