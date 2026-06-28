La Chancleta busca 1.500 productores para cambiar una historia desde Ciudad Bicentenario

En Ciudad Bicentenario hay niños y jóvenes que decidieron no esperar a que alguien contara su historia. Decidieron contarla ellos mismos. Ahora necesitan 1.500 personas que crean en ese sueño.

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Con ese propósito fue lanzada oficialmente la campaña de financiación colectiva de La Chancleta, una película comunitaria que busca reunir a 1.500 productores ciudadanos dispuestos a invertir desde 20.000 pesos para demostrar que el cine puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social.

La iniciativa invita a ciudadanos, empresas, universidades e instituciones de todo el país a sumarse a un proyecto que combina formación audiovisual, participación comunitaria y construcción de oportunidades para niños y jóvenes que desean descubrir en el arte un camino para construir futuro.

Cada aporte realizado a través de la plataforma Vaki convierte a quien participa en productor de una historia que busca cambiar miradas, romper estigmas y demostrar que detrás de cada comunidad existen talentos, sueños y enormes posibilidades.

La campaña puede apoyarse en:

https://vaki.co/vaki/la-chancleta-1-500-productores-para-cambiar-una-historia

El gran desafío es lograr que 1.500 personas digan sí. Que 1.500 ciudadanos decidan creer en una generación que quiere aprender, crear y contar sus propias historias.

La iniciativa ya ha comenzado a sumar aliados. Entre ellos se encuentran la actriz Natalia Reyes, el director de cine Alessandro Basile, la legendaria actriz Carmenza Gómez, el actor e influencer Ismael Barrios, el académico Juan Carlos Urango, el cantante Kevin Flórez, el DJ Deber, el productor musical Rafael Flórez y la directora del Festival Internacional de Cine de Cartagena, Margarita Díaz.

También se han unido la Universidad de San Buenaventura Cartagena y la Universidad de Cartagena. La Universidad de San Buenaventura apoyará el proceso de formación mediante talleres y actividades académicas, además de convertirse en uno de los productores que necesita La Chancleta para avanzar hacia su realización.

Al frente del proyecto se encuentra Andrés Lozano Pineda, director de la Fundación Maj Caribe, quien durante más de dos décadas ha desarrollado procesos de comunicación y formación audiovisual con comunidades.