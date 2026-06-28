Tolima reporta 184 casos confirmados y 74 fallecidos a causa de la fiebre amarilla

Tolima

En el más reciente informe entregado por parte del Ministerio de Salud, el departamento del Tolima aparece con un reporte de 180 casos confirmados de los cuales 74 han fallecido por contagio de la Fiebre Amarilla, motivo durante el fin de semana en Ibagué se aumentó el número de puestos de vacunación contra la enfermedad.

Según Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, la campaña busca proteger a los ciudadanos durante el cierre del Festival Folclórico Colombiano, por lo que la Alcaldía dispuso de puntos especiales de vacunación contra la fiebre amarilla en centros comerciales, terminales de transporte, peajes y el aeropuerto, facilitando el acceso al biológico durante este fin de semana y el lunes festivo.

La estrategia tiene un objetivo fundamental, llegar a las personas que aún no cuentan con la vacuna para que aprovechen a inmunizarse antes de viajar o participar en las diferentes actividades programadas en la ciudad.

“Queremos invitar a todos los ibaguereños y visitantes a aprovechar estos puntos de vacunación que hemos dispuesto en lugares estratégicos de la ciudad. La vacuna contra la fiebre amarilla es gratuita, segura y es la mejor herramienta para proteger la vida”, manifestó Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué.

Los puntos de vacunación estarán habilitados de la siguiente manera:

Domingo 28 de junio:

Centro Comercial La Estación: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Centro Comercial Multicentro: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Centro Comercial Aqua: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Centro Comercial Combeima: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Hotel Casa Morales: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Terminal de Transportes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Aeropuerto Perales: 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lunes 29 de junio:

Centro Comercial La Estación: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Centro Comercial Multicentro: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Centro Comercial Aqua: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Centro Comercial Combeima: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Terminal de Transportes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Aeropuerto Perales: 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Desde la Secretaría de Salud de Ibagué le recordaron a la comunidad que la vacuna es gratuita, segura y brinda protección de por vida.