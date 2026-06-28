El impacto de las fiestas y el mundial se siente en el sector comercio: Fenalco Tolima

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Daniel Orjuela, director de Fenalco en el Tolima, sostuvo que los partidos de la Selección Colombia en el Mundial y las actividades del Festival Folclórico Colombiano han generado un aumento de la dinámica comercial en Ibagué.

Según Orjuela, la economía se ha dinamizado con la llegada de turistas a disfrutar de eventos como día del Tamal, la lechona, la Achira, el sombrero, la Chicha, el San Juan, los desfiles y eventos culturales en general.

“Las diferentes Secretarías de Cultura de la Gobernación y la Alcaldía han hecho un ejercicio muy interesante para tener un agenda muy nutrida a lo largo de la semana que ha permitido que los tolimenses y los turistas disfruten el Festival Folclórico Colombiano”, dijo Daniel Orjuela, director de Fenalco en el Tolima.

Sectores como el hotelero, gastronómico, discotecas y el comercio en general han reportado un repunte en las ventas durante la última semana del mes de junio en la que se han combinado los eventos del Festival Folclórico Colombiano y los partidos de la Selección Colombia.

“Esto ha permitido que todos los días tengamos actividades y que el comercio sienta ese efecto del Festival Folclórico Colombiano, ese efecto del mundial y ese efecto de la prima”, dijo el director de Fenalco.

Según las cuentas de las autoridades locales, durante la última semana del Festival Folclórico Colombiano a Ibagué llegan cerca de 700 mil personas que generan un impacto a la economía local de más de $200 mil millones.