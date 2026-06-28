Autoridades de Ibagué cierran establecimiento de comercio al encontrar licor adulterado

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, manifestó que durante la temporada de fiestas aumenta la venta y el consumo de licor, razón por la que junto con la Policía Nacional y el Grupo Operativo Anticontrabando del Tolima, realizan operativos sorpresa en diferentes bares y establecimientos nocturnos para verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y proteger la integridad de ibaguereños y turistas.

“Durante las inspecciones, los equipos recorrieron cada rincón de los establecimientos, revisando el estado de los baños, los botiquines, las condiciones de limpieza, el almacenamiento de bebidas y demás aspectos relacionados con la salubridad. Asimismo, se verificó la legalidad de los licores comercializados”, dijo Yennifer Guzmán.

La funcionaria resaltó que durante los operativos varios establecimientos de comercio recibieron observaciones y requerimientos para corregir aspectos sanitarios y fortalecer las condiciones de higiene exigidas por la normatividad vigente.

Mientras que la Policía Metropolitana de Ibagué realizó el cierre de un establecimiento de comercio tras el hallazgo de licor que sería adulterado, por lo que se tomó la medida preventiva para salvaguardar la salud de los ciudadanos.

“La salud de los ibaguereños y de quienes nos visitan durante estas festividades es nuestra prioridad. Estos operativos buscan garantizar que los establecimientos ofrezcan espacios seguros y que los productos que allí se comercializan cumplan con todas las condiciones. Durante el Festival Folclórico Colombiano no bajaremos la guardia”, afirmó la secretaria de Salud de Ibagué, Yennifer Guzmán.

Las autoridades indicaron que los controles continuarán desarrollándose en diferentes sectores de Ibagué durante toda la temporada festiva, con el propósito de prevenir riesgos para la salud pública y garantizar que tanto propios como visitantes disfruten de las festividades en espacios seguros y en condiciones sanitarias adecuadas.