Conozca el recorrido y el dispositivo de seguridad para el desfile del Festival Folclórico en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que las autoridades de Ibagué definieron un dispositivo de especial de seguridad para garantizar que propios y turistas puedan disfrutar de cada una de las actividades de la versión 52 del Festival Folclórico Colombiano.

Uno de los eventos más atractivos es el desfile del Reinado Nacional del Folclor en el que cada uno de los asistentes podrá disfruta del folclor del país representado en cada una de las comparsas, carrozas y asistentes.

Según Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, la Alcaldía junto a la Policía Metropolitana tendrán un robusto esquema de seguridad en uno de los eventos más concurridos de las fiestas de la capital del Tolima.

Para esta edición, las autoridades dispusieron cerca de 1.000 efectivos de la fuerza pública que estarán encargados de velar por la seguridad de los asistentes a lo largo del recorrido, así como en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

“Ya todo está dispuesto para este fin de semana. Tenemos nuestro desfile Sampedrino. Este es un desfile de carácter departamental y nacional y, dada su importancia, ya está listo el componente de seguridad con cerca de 1.000 hombres”, indicó Francisco Espín, secretario de Gobierno.

El funcionario explicó que el incremento del pie de fuerza responde al crecimiento del evento en comparación con el desfile de San Juan, donde se contó con la presencia de 750 uniformados.

¿Cuál será el recorrido del Desfile Nacional del Folclor?

Ante el aumento en el número de carrozas que harán parte de esta jornada, se implementará un plan especial de cierres viales, regulación y acompañamiento operativo, con el propósito de garantizar la logística, seguridad y organización del recorrido. Por eso, los cierres en el sector de La Pola comenzarán a las 4:00 de la tarde de hoy sábado 27 de junio.

Los primeros cierres se realizarán en el sector de La Pola, punto de inicio del desfile, permitiendo que los vehículos participantes puedan ubicarse de manera adecuada y que el evento se desarrolle con mayor orden.

Los cierres programados en este sector son:

Calle Primera hasta la calle 10 con carrera Tercera.

Calle Segunda con carrera Cuarta y Tercera.

Calle Segunda entre carreras Quinta y Cuarta.

Calle Tercera a la calle 10 entre carreras Cuarta y Segunda.

Calle Sexta entre carreras Segunda y Séptima.

Calle Primera a la calle 10, entre carreras Tercera y Cuarta.

De manera complementaria, se implementarán cierres progresivos sobre la carrera Quinta. Desde las 12:00 de la medianoche, se tendrá restricción en el sentido bajando, desde la calle 15 hasta la calle 44. Posteriormente, a partir de las 8:00 de la mañana del domingo 28 de junio, se realizará el cierre en sentido subiendo, desde la calle 43 hasta la calle 15 con Quinta.

El desfile arrancará en la sede del Hotel Casa Morales en el sector de la Pola, descenderá por la carrera Tercera hasta la calle 15, punto en el que girará a mano izquierda para tomar la carrera Quinta, vía por la que el desfile del Reinado Nacional del Folclor seguirá su recorrido hasta la calle 44 donde terminará.