Alcaldía de Ibagué habilitó cuenta para recibir ayudas humanitarias para afectados en Venezuela

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano y las familias afectadas por los dos terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio, decidió habilitar una cuenta bancaria en con junto con la Cruz Roja para canalizar las donaciones económicas que serán destinadas a la atención de los damnificados.

La iniciativa busca facilitar la participación de ciudadanos, empresas, gremios, organizaciones sociales y demás actores que deseen aportar recursos para apoyar las labores humanitarias que se adelantan tras esta emergencia natural

Los aportes podrán realizarse a través de una cuenta corriente del banco Davivienda número 0560455069996490 a nombre de la Cruz Roja Colombiana con el NIT 899999025-3.

La Administración Municipal indicó que los recursos recaudados serán entregados a través de los canales institucionales y humanitarios definidos para garantizar que la ayuda llegue de manera efectiva a las comunidades afectadas.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para unirse a esta campaña de solidaridad y contribuir con las familias que hoy enfrentan las consecuencias de esta tragedia.