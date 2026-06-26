Venezolanos en Ibagué lideran campaña de ayudas para afectados por terremoto en su país

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, la emprendedora venezolana Karen Colina indicó que la diáspora en Ibagué se unió para recolectar ayudas que planean enviar hasta su país luego de la tragedia por los dos terremotos que dejan más de 500 personas muertas.

Karen es una emprendedora del sector gastronómico que emigró desde Aragua, donde todavía se encuentran algunos de sus familiares, quienes lograron sobrevivir, pero perdieron sus viviendas y ahora se encuentran en hogares de paso.

“Nos tomó por sorpresa esta tragedia, uno se pregunta hasta cuándo Venezuela va a seguir sufriendo. Es bastante angustiante no saber dónde está tu familia, cómo están, y eso le pasó a mi tía, a quien desalojaron porque perdió su casa por grietas y ahora está en un refugio. Dan muchas ganas de llorar al ver lo que está pasando y no poder ayudarles allá”, manifestó entre lágrimas.

Por eso dispusieron de dos puntos de acopio para ayudar a la distancia. El principal es la iglesia Ministerio Internacional Ovejas de su Prado, ubicada en la carrera Cuarta con calle 25, barrio Hipódromo, donde recibirán ayudas hasta las 4:00 de la tarde del viernes 26 de junio.

“Buscamos recibir donaciones de ropa, alimentos no perecederos, artículos de higiene, pero sobre todo medicamentos porque sabemos que en Venezuela el tema médico es bastante complejo. Hay enfermeras sin suero, jeringas ni pastillas. Lo que se recoja se enviará hasta Cúcuta, donde se hará la conexión con la transportadora hasta Venezuela”, explicó.

Los migrantes venezolanos esperan contar con la solidaridad de ibaguereños y tolimenses para enviar ayudas a su país de origen en medio de la tragedia natural más grave de su historia.