Vacunan contra la fiebre amarilla a viajeros que llegan al Tolima por vacaciones

Tolima

La Secretaría de Salud del Tolima instaló un puesto estratégico de vacunación contra la fiebre amarilla en el corredor de ingreso al municipio de El Espinal, uno de los principales puntos de acceso para los visitantes que llegan al departamento durante esta temporada de vacaciones y fiestas del folclor.

La estrategia se desarrolla en articulación con la Secretaría de Salud de El Espinal, el Hospital San Rafael, la Fuerza Pública y los equipos vacunadores de las EPS, que realizan jornadas permanentes para facilitar el acceso a la vacuna, incluso a los pasajeros del transporte interdepartamental.

La funcionaria recordó que las 67 personas fallecidas por fiebre amarilla en el departamento tenían un factor en común: ninguna estaba vacunada. Por esta razón, reiteró el llamado a residentes y turistas para inmunizarse antes de participar en las festividades y desplazarse por el territorio.

“Hoy el Tolima recibe con alegría a miles de visitantes, pero también los recibe con un compromiso por la vida. Queremos que cada persona disfrute nuestras tradiciones con la tranquilidad de estar protegida contra una enfermedad prevenible mediante la vacunación”, señaló la secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo.

La Gobernación del Tolima anunció que continuará desplegando estas acciones en los principales corredores viales del departamento para garantizar que la celebración de las fiestas vaya de la mano con la prevención. El Tolima registra hasta ahora 180 casos de fiebre amarilla.