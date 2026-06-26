Tolima eligió a su nueva soberana del Encuentro Departamental del Folclor

Tolima

La Concha Acústica Garzón y Collazos, en Ibagué, fue el escenario de la elección y coronación de la nueva Embajadora Departamental del Folclor, certamen que hizo parte de la programación oficial de la versión 52 del Festival Folclórico Colombiano.

La ganadora fue Nikol Xiomara Mendoza, quien representó a los municipios de Palocabildo, Falan y Casabianca, convirtiéndose en la nueva Embajadora Departamental del Folclor. Su elección marcó un hecho sin precedentes al conseguir, por primera vez, la corona para la Ruta Montañera del Tolima, una alianza que integra a estos tres municipios del norte del departamento y que busca promover su riqueza cultural, turística y patrimonial.

El cuadro de honor del Encuentro Departamental del Folclor también reconoció a Karen Lizeth Céspedes Guaca, embajadora del municipio de El Espinal, como virreina departamental, y a María Paula González, representante del municipio de Ibagué, como princesa.

Tras recibir la corona, la nueva Embajadora Departamental del Folclor expresó la emoción que significó alcanzar este reconocimiento representando a tres municipios.

“Es un compromiso que asumo con mucho respeto y sé que vamos a deslumbrar en el Encuentro Nacional del Folclor y a llevar en lo alto la riqueza cultural que tiene el departamento del Tolima”, manifestó Nikol Xiomara Mendoza.

Con este triunfo, ella se convirtió en la representante oficial del Tolima para el Encuentro Nacional del Folclor, que se realizará el próximo domingo 28 de junio en el mismo escenario, en el marco del Festival Folclórico Colombiano.

Allí compartirá escenario con las embajadoras de las diferentes regiones del país y tendrá la responsabilidad de representar al Tolima, promoviendo su riqueza cultural, artística y folclórica ante Colombia.