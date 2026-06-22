Murió James Burrows, creador de la serie ‘Cheers’ y director de varios episodios de ‘Friends’

El pasado viernes falleció el director de televisión estadounidense James Burrows, a los 85 años.

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La familia de Burrows confirmó su muerte en un comunicado que dice: “Celebramos la extraordinaria vida y el legado perdurable de James “Jimmy” Burrows, quien falleció hoy en paz, rodeado de su amada familia. Durante más de cinco décadas, Burrows fue uno de los directores más influyentes y queridos de la historia de la televisión. Como director legendario, mentor y fuerza creativa, ayudó a moldear generaciones de comedia y brindó una inmensa alegría al público de todo el mundo".

Burrows comenzó su carrera con ‘The Mary Tyler Moore Show’ en 1974.

Dirigió más de 50 episodios piloto para televisión y fue cocreador de la serie ‘Cheers’.

Es conocido por haber dirigido numerosos episodios de programas de comedia como ‘The Bob Newhart Show’, ‘Taxi’, ‘Frasier’, ‘Friends’, ‘Will & Grace’ y ‘Mike & Molly’.

Recibió numerosos galardones, entre ellos 11 premios Emmy en horario estelar y 5 premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos.

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En 2015, fue galardonado con el premio a la trayectoria del Sindicato de Directores de Estados Unidos.