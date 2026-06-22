‘Toy Story 5’ se convierte en el mejor estreno de la franquicia de animación y de 2026 en EE. UU.

La película de animación ‘Toy Story 5’ arrasó en taquilla con 160 millones de dólares en 4.425 salas de cine de Norteamérica y logró el mejor estreno del año en Estados Unidos, por encima de ‘Super Mario Galaxy: la película’ con 131,7 millones de dólares.

La secuela también se posicionó como el mejor estreno de la franquicia de ‘Toy Story’, superando el récord establecido por ‘Toy Story 4’ de 2019 con 120 millones de dólares.

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Además, obtuvo el segundo mejor fin de semana de estreno para una película animada en la historia, solo superado por ‘Los Increíbles 2’ de 2018 con 182,7 millones de dólares.

En el extranjero, ‘Toy Story’ se estrenó con una recaudación de 152 millones de dólares, alcanzando un sensacional total mundial de 312 millones de dólares.

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Su presupuesto fue de 250 millones de dólares, sin incluir los gastos de marketing global.

La quinta entrega sigue a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y la pandilla de juguetes mientras su dueña, Bonnie, se vuelve adicta a su nuevo dispositivo favorito, una tableta inteligente para niños conocida como Lilypad.