Familias de La Victoria, Fredonia y Vista Hermosa podrán postularse a ‘Mi Casa Avanza’

Continúan las preinscripciones al programa de mejoramientos de vivienda ‘Mi Casa Avanza’ de la Alcaldía de Mayor de Cartagena que, a través del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito (Corvivienda), entrega 12 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes (SMMLV) a familias de las zonas Urbanas y 15 SMMLV a aquellas que habitan en la zona insular para obras que mejoren la habitabilidad en sus viviendas.

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El turno ahora es para hogares de los barrios La Victoria, Fredonia y Vista Hermosa, donde se asignarán 75 mejoramientos; 25 para cada uno de estos barrios.

Las familias que obtengan este beneficio podrán ver sus baños y cocinas en mejores condiciones estéticas, funcionales y de salubridad.

El subsidio, dependiendo de la necesidad de la vivienda— luego de arreglar baños y cocinas— también se puede invertir en recubrimientos de pisos y muros, instalación de ventanas y puertas, mantenimiento de fachadas. Todo esto dependerá de la necesidad de cada vivienda.

Del 23 al 25 de junio se estarán realizando estas preinscripciones, un día para cada sector seleccionado. El equipo de Corvivienda llegará de casa en casa para verificar el estado de las viviendas y recoger información que certifique que los hogares cumplen con los requisitos.

La verificación de la documentación entregada se hará del 26 de junio al 2 de julio y el día 3 de este mismo mes se publicará en la página web corvivienda.gov.co el listado de los hogares preinscritos, no habilitados y habilitados. Estos últimos son los que participarán en el sorteo público, el 10 de julio, con el cual se seleccionará a los beneficiarios, en caso de que la demanda de subsidios supere la oferta.

El hogar que aspire a tener este subsidio de mejoramiento deberá acreditar la calidad de propietario, poseedor u ocupante de la vivienda que se postula, la cual debe contar con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. A falta de estos se debe verificar que cuente con fosa séptica o con sistemas alternativos de abastecimiento de agua. La vivienda no podrá estar ubicada en zona de alto riesgo no mitigable, zona de protección ambiental o zona de afectación por obra pública.

Estos y otros requisitos pueden ser verificados en la Resolución 148 del 16 de abril de 2026 que se encuentra en el apartado de Mi Casa Avanza del sitio Web de la Entidad.

Ya se asignaron los 600 subsidios de la oferta ‘Mi Casa Avanza 2026’ en la zona Insular

Con la asignación de subsidios de mejoramientos de vivienda en Punta Arena, ‘Mi Casa Avanza’ termina de escoger a los beneficiarios en la zona insular de la ciudad para la oferta 2026. Fueron 50 las personas beneficiadas en este territorio para completar 600 familias en la zona insular que verán transformadas sus viviendas y su día a día gracias a mejores condiciones habitacionales.

Los subsidios en la zona insular son mayores a los entregados en zonas urbanas con el objetivo de que el costo de los traslados de los materiales que se utilizarán para las obras no afecten la inversión destinada para los mejoramientos, explicó la gerente de Corvivienda, Gissela Román Ceballos.

En total, para la oferta de mejoramientos de vivienda del 2026 se beneficiarán a un total de 1.290 familias.