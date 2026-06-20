Cifra de muertos por ataques israelíes contra Líbano desde marzo superó las 4.000 víctimas

La cifra de muertos por la ofensiva de Israel contra el Líbano, especialmente en el sur, desde el pasado 2 de marzo alcanzó los 4.057, informó este sábado 20 de junio el Ministerio de Salud Pública libanés, después de contabilizar 83 fallecidos por los ataques israelíes durante la jornada del viernes 19 de junio.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del ministerio, señaló que el balance total acumulado de la ofensiva israelí contra el Líbano desde el 2 de marzo hasta el 20 de junio, contabilizado hasta el mediodía de este sábado, es de 4.057 muertos y 12.121 heridos.

El ministerio también publicó el saldo actualizado de las víctimas por las acciones israelíes del viernes 19 de junio contra el sur y este del Líbano: 83 muertos, entre ellos tres niños, y 141 heridos. La ciudad de Nabatiyeh fue la más afectada con 17 fallecidos, al igual que la población de Harouf, con 10 decesos.

Entre los muertos figura un sargento libanés que falleció por las heridas recibidas en un ataque en la localidad de Touline, en Marjayoun, también en el sur, según informó el Ejército libanés.

Este sábado 20 de junio, otro soldado libanés falleció por ataques israelíes mientras viajaba por una carretera de una región meridional. La cifra se suma a los al menos 12 contabilizados por el Ministerio de Salud Pública libanés y la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, aunque se prevé que aumente debido a la escalada israelí.

Todas estas acciones se producen pese a la tregua en vigor desde el viernes 19 de junio entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, que este sábado confirmó su adhesión al nuevo alto el fuego.

Sin embargo, Hizbulá reivindicó en un comunicado un ataque lanzado en la madrugada del sábado 20 de junio contra las tropas israelíes cuando intentaban infiltrarse por las colinas de Ali al Taher, en el sur del país. Israel, según Hizbulá, recurrió a intensos ataques aéreos dentro y fuera de la zona de operaciones, atacando a civiles para encubrir su fracaso militar.

Al final de su comunicado, Hizbulá declaró que, respetando el alto el fuego, no dudarán en enfrentarse a cualquier intento del enemigo de apoderarse de territorio y extender su ocupación.

Esta es la primera confirmación oficial de una de las partes sobre la tregua, después de que medios israelíes y estadounidenses informaran el viernes 19 de junio, a través de fuentes oficiales anónimas, que había entrado en vigor el alto el fuego. El cese de las hostilidades en el frente libanés ya estaba contemplado en el memorando de entendimiento firmado digitalmente el miércoles 18 de junio entre Washington y Teherán.

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